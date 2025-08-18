この夏にドイツ1部フライブルクから同じくドイツ1部のフランクフルトに移籍した日本代表MF堂安律。昨季のドイツ1部ブンデスリーガで3位だったフランクフルトは、サムライブルーで背番号10を背負う27歳のレフティを獲得するために2200万ユーロ（約37.9億円）ほどの移籍金を支払ったとされている。その堂安は、17日に行われた5部リーグ相当のエンゲルスとのDFBポカール（ドイツカップ）で新天地デビューを果たすと、2ゴールの活躍を