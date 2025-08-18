第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会は17日、グループステージ最終節が北海道内の各地で開催。決勝トーナメントへ進む32チームが決定した。U-15（中学年代）のクラブチーム日本一を決める同大会。以前は福島県のJヴィレッジで開催されていたが、2011年の東日本大震災の影響で北海道の帯広市等へ移り、昨年の39回大会からは札幌市、小樽市、夕張市、栗山町で開催されている。グループステージの結果を受けて、ラウン