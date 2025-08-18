JTB（ジェイティービー）はPGA TOURと連携し、「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」でホスピタリティ商品を提供する。「Baycurrent Classic Presented by LEXUS」は10月9日から12日まで、横浜カントリークラブで開かれる。商品には出場選手と交流できるミート＆グリートや、大会前日に出場選手と18ラウンドをプレーできる退会公式プロアマトーナメント、コースロープの内側でプレーを観れるオナラリーオブザーバー、前夜祭の