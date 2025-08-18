落語家の笑福亭鶴瓶（73）が、17日に放送されたフジテレビ系特番「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅」に出演。80年代に東京進出した当時に出演した番組の“驚愕のギャラ”を告白した。今回が第7弾となる同番組では、ゲストに女優中条あやみを迎え、鶴瓶とサンドウィッチマンが上京した際の都内ゆかりの地などを訪れる企画が放送された。鶴瓶はかつて住んだ東京・半蔵門の飲食店で一行とトーク。大阪でレギュラーを多数持っていた時期