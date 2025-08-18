スペイン紙『アス』は17日、MF久保建英がレアル・ソシエダ加入後3度目の開幕戦ゴールを決めたことに注目した。レアル・ソシエダでの4年目が始まった久保建英。今シーズンは、“恩師”にあたるイマノル・アルグアシル氏が退任し、バトンを引き継いだセルヒオ・フランシスコ氏に師事するなか、16日の開幕節バレンシア戦にスタメン起用されると、右サイドで存在感を発揮。そして60分、MFブライス・メンデスからのパスをライン間で