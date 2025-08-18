タレントの小倉優子が16日に自身のアメブロを更新。急いで作った夕食の量が足りず、フードデリバリーサービス『Uber Eats』を利用したことを明かした。この日、小倉は「習い事の後に本屋さんへ行きたいとリクエストがあり、本屋さんへ行ったら帰宅がお夕飯の時間を過ぎてしまいました！」と帰宅が遅れたことを報告。「なので、急いでパスタを作りました」と調理中の様子を公開した。作ったメニューについて「オリーブオイルにんに