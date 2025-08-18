DeNAは18日、19日〜21日の広島戦でDREAＭ GATE STANDを30分ごとの時間制で利用できる「タイムチケット」を販売すると発表した。「1試合全てを観戦する時間はないけど、少しでもハマスタの空気を味わいたい！」といった1試合を通しての観戦が難しい方向けのチケットとなる。■ チケット内容ハマスタ入場券を購入者限定で、DREAM GATE STANDにて観戦できるチケット。DREAM GATE STANDでの観戦は30分単位の時間制となり、滞在時間