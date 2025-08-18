バスケットボール男子日本代表のホーバスジャパンが窮地を迎えている。日本は８月に開催されたアジアカップで、準々決勝進出決定戦のレバノン戦で惨敗し、８強進出を逃した。今後は、２０２８年ロサンゼルス五輪出場権の獲得に向けて最も重要な意味を持つ２７年Ｗ杯アジア１次予選が１１月からスタートする。しかし、ここでいきなり厳しい戦いが待ち受けている。Ｂ組に入った日本は、中国、韓国、台湾と対戦する。世界ラン