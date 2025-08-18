NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。オリックスは井口和朋投手とディアス選手を抹消しました。井口投手は14日に6月以来の再昇格。ファームで25試合に登板して3勝0敗、防御率0.43の好成績を残し1軍の舞台を勝ち取りました。しかし14日の楽天戦で3点ビハインドの8回に登板すると、先頭からの四球やヒットなどで1アウト満塁のピンチを招き、押し出しの四球と犠牲フライで2失点。苦しいマウンドとなっていました。以降登板機会はな