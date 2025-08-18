テニスの全米オープンでプレーする現役時代のモニカ・セレシュさん＝1995年9月、ニューヨーク（AP＝共同）女子テニスのシングルスで四大大会優勝9度のモニカ・セレシュさん（51）＝米国＝がこのほどAP通信のインタビューに応じ、3年前に筋力を維持できなくなる「重症筋無力症（MG）」と診断されたことを告白した。24日開幕の全米オープンを前に、認知度向上のため公表したもので「非常に難しい病気。日常生活に大きな影響がある