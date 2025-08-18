１８日午前９時５０分頃、大阪市中央区宗右衛門町のビルの１階から出火していると１１９番があった。消防車６２台などが消火活動に当たり、午後０時５５分頃、鎮圧した。大阪府警南署によると、５５歳と２２歳の男性消防隊員が病院に搬送され、いずれも死亡が確認された。女性１人と別の消防隊員３人も搬送されたが命に別条はないという。現場は、大阪・ミナミの道頓堀川沿いの繁華街。