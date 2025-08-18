元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が１８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、１６日付けの産経新聞で「維新は橋下院政」などと書かれた記事について猛反論を繰り広げた。番組では１６日の産経新聞の記事を紹介。コメンテーターとして出演した橋下氏の前で石井アナが読み上げた。記事の見出しは「『いい加減にしてくれ』…維新で反発強まる『橋下院政』新体制での挙党一致にリスク」となっている。橋下氏は