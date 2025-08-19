日本マクドナルドが、人気のレギュラーメニューをアレンジした新商品「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」を、2025年8月20日（水）から9月2日（火）までの2週間限定で全国の店舗で販売する。「チーチーダブチ」は、ダブルチーズバーガーにホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、チーズ好きにはたまらない濃厚な味わいが特徴だ。一方、「チーチーてりやき」は、てりやきマックバーガーにホワイトチェダーチーズとチェダー