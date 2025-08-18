8月18日開始 Epic Gamesは8月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「Fortnite（フォートナイト）」において、「イカゲーム」の世界観を再現した島を作成できるコンテンツの配信を開始した。 これによりクリエイターは「イカゲーム」のアセットを使った島を公開できるよう