米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が８月１４日から１７日にかけて、デルマー競馬場で計１２鞍に騎乗した。１６日にはスリックでデルマーオークスに参戦し、今回の遠征初のＧ１騎乗となったが、直線で窮屈になる場面もあり、１１頭立ての６着に終わった。計１２鞍の成績は未勝利で、１７日の２、３Ｒでの３着が最高成績だった。