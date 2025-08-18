１６日、観光客でにぎわう敦煌夜市。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月18日】中国甘粛省敦煌市は今年、夜市に敦煌壁画などの要素を取り入れ、古建築を模した建物やスマート照明を配置し、文化的な意匠を施した道路舗装を進めてきた。景観を彩る装飾も行い、観光客向けの双方向型イベントを拡充。没入型の消費体験をもたらし、シルクロードの風情を際立たせながら「ナイトタイムエコノミー（夜間経済）」と「夜間観光