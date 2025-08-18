高松北警察署 高松市のホームセンターで、バッテリー充電器（販売価格1万5180円）を盗んだ疑いで、徳島県鳴門市の自称インストラクターの男（37）が逮捕されました。 警察によると、男は1月21日から4月15日までの間に、高松市のホームセンターで、バッテリー充電器1個を盗んだ疑いです。 調べに対し、男は「本当に知らない」と犯行を否認しているということです。