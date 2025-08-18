ロッテの木村優人投手が19日の楽天戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。楽天は岸孝之投手が先発する。高卒2年目の木村は今季18試合に登板して2勝0敗、防御率2・57。開幕当初は中継ぎを務めたが、6月17日の阪神戦（甲子園）から先発に転向し、今回が5試合目となる。8月2日の西武戦から中16日での登板。右腕は「調子はいいと思います。間隔がだいぶ空いたけど、その間にブルペンでの球数を増やしたり、変化球の練習を