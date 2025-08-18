元「KAT-TUN」の上田竜也（41）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。11月に行うグループのラストコンサートについて語った。3月末をもって解散した「KAT-TUN」だが、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでラストコンサートを行うことが7日に発表された。番組MCの「ハライチ」岩井勇気が「今ライブのために準備している状態ですか」と尋ねると、上田は「まだねえ、打ち合わせをしている段階です」と語った