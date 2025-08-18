自民党は18日、九州など全国で相次いで発生した大雨による災害を受けて、「災害対策特別委員会」を開いた。会議の冒頭、森山幹事長は「尊い命を失われた方々がおられますことを改めて、ご冥福・お祈りをさせていただきたい」と述べたえうで、「しっかりと政府とも協議をし、国民の皆さんに1日も早く平穏な日常が戻りますように、みんなで頑張らせていただきたい」と語った。政府側が最新の被害状況を報告したのに対し、出席議員か