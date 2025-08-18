クマによる被害が相次いでいる北海道・江差町で、家庭菜園を食い荒らすクマが現れました。FNNが設置したカメラがとらえた映像には、17日午後10時半ごろ、畑を徘徊する一頭のクマが映っていて、スイカをくわえている様子が分かります。18日午前6時半ごろ、江差町の住宅の家庭菜園で、スイカ約15個が食い荒らされているのを住人が見つけ通報しました。この家庭菜園では、17日もクマによる被害が確認されていました。被害に遭った住民