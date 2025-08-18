コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2025年7月28日(月)～10月13日(月･祝)まで｢ドットフル･サマー アフタヌーンティー｣が開催中です。夏らしいレトロでポップなドット柄スタンドが印象的なアフタヌーンティーです。また、ドット柄のアイテムを身に着けていくと嬉しい特典もあるんだとか。さっそく取材してきましたので、紹介します。 夏らしいドット柄 今回のアフタ&