NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ヤクルトは阪口皓亮投手を抹消しました。阪口投手は7月4日に4月以来の再昇格を勝ち取ると、7試合にリリーフ登板。昇格後の3試合では無失点としていましたが、7月12日の阪神戦では2アウトから四球でランナーを背負うと2本のタイムリーを浴び2失点としました。その後は登板間隔が空くも、8月2日の阪神戦ではロングリリーフに応え、3イニングを無失点と好投を披露。それでも直近2試合では失点を