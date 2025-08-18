¤ª¤â¤·¤í¥á¥¤¥¯¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Âç¸æ½ê·Ý¿Í¤È¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡½¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤ÏSUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥­¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¡£°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¥á¥¤¥¯¤ò¤·¡¢Ë¡Èï¤òÃå¤¿²¬Â¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£?11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ?¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥­¥à¡¦¥Ò