阪神のジョン・デュプランティエ投手が、下肢の張りのため出場選手登録を外れた。19日中日戦での先発を見込まれていたが、同戦の先発はジェレミー・ビーズリー投手が務める。デュプランティエは18日、SGL尼崎で行われた投手指名練習に参加。キャッチボールなどを行っていた。