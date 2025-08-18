NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。楽天はヤフーレ投手の出場選手登録を抹消しました。ヤフーレ投手は、今季13試合の先発登板で2勝5敗、防御率3.98の成績。前日の日本ハム戦は3回途中4失点で黒星を喫しました。