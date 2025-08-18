日本酒ブランド「彗(シャア)」の新ラインナップとして、「彗 SINGER BREWSTER(シンガー・ブリュースター)純米雄町」が発売されます。本商品は、これまで彗が培ってきた“透明感”や“美しさ”といったイメージを良い意味で覆す、シリーズで最も辛口に振り切った挑戦的な純米酒です。原料米には、古くから酒米のルーツとして愛される岡山県産雄町を100%使用。雄町特有の芳醇で奥深いコクと旨味を最大限に引き出しています。そして、