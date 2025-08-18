ユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼん（１６）が海外留学から帰国し、近影を披露した。カナダ留学から帰国したゆたぼん。１８日までにＸ（旧ツイッター）で「実は留学中に３ｋｇぐらい体重が減ったのですが、ちゃんと筋トレはしているので、もっとしっかり食べて心も体も鍛えていきます！」とつづり、上半身の自撮りをアップ。腹筋がしっかり割れており、「よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む！文武両道を