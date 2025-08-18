岐阜県高山市の北穂高岳でクライミング中に滑落し、行方不明になっていた男性が見つかり死亡が確認されました。 警察によりますと、死亡したのは東京都練馬区の会社員、目崎健生さん（49）です。 目崎さんは16日、同行者3人と北穂高岳・滝谷のクラック尾根でクライミング中に滑落しました。 山岳警備隊などが捜索し、17日午後0時半ごろ標高約2800メートルの場所で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました