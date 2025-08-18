鹿児島市小川町で18日昼ごろ、火事があり、木造2階建て住宅を焼きました。現場では炎と煙が上がり、付近は一時騒然となりました。 鹿児島市小川町の火災現場で消火活動にあたる消防隊員。MBCの情報カメラや視聴者から寄せられた映像でも、上空まで上がる煙が確認できます。 (付近の住民)「バーンという何かが破裂するような音。何かが衝突したのかと思った。音がひどかった」 18日午前11時40分ごろ、鹿児島市小川町の「木