Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年8月18日は、最大6台の機器を一度に充電できるAnker（アンカー）の電源タップ「Prime Charging Station （6-in-1, 140W）」がお得に登場しています。■この記事で紹介されている商品 Anker Prime Charging Station (