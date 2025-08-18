大阪・道頓堀で起きた雑居ビル火災で、消火作業にあたった55歳と22歳の消防隊員2人が死亡しました。【映像】ビル火災現場の様子大阪市消防局によりますと、死亡したのは浪速消防署の森貴志消防司令（55）と長友光成消防士（22）の2人です。消防などによりますと、午前9時50分ごろ、大阪市中央区の7階建てビルの1階付近で「火が出ている」と近くの店の従業員から119番通報がありました。火は午後1時前にほぼ消し止められま