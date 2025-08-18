【キッチンアイテムお試しレポートVol.81】クックパッドニュースライターが、便利なキッチングッズをお試し！ 実際に使って便利なものだけをレポートします。 細長い形で使いやすい！無印のシリコーンスリムスプーン 今回は、無印良品で見つけた「シリコンスプーン」をご紹介します！ 無印良品といえば、使いやすくて長く愛用できるシリコーン製のキッチンツールが人気ですよね。我が家のキッチンにも、無印の頼れるツールたち