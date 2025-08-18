ミニストップは１８日、一部の店舗でおにぎりや総菜の消費期限を偽って販売していたと発表した。現在、全店で販売を中止し、実態調査を行っているという。消費期限の偽装が確認されたは東京、埼玉、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の７都府県の２３店舗。店内調理のおにぎりや総菜で、製造直後に貼る消費期限のラベルを時間がたってから貼付したり、陳列後の商品に再度ラベルを貼ったりして消費期限を延長する行為があったという