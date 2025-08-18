日本とドイツの外相による初の戦略対話がきょう、東京都内で行われ、経済安全保障分野での協力を推し進めていくことで一致しました。岩屋毅外務大臣「ウクライナ情勢、インド太平洋情勢はもちろん、経済安全保障をはじめとする両国の協力関係の深化についても、大臣との間で突っ込んだ議論を行いたい」岩屋外務大臣はドイツのワーデフール外相と初めての外相戦略対話を行い、サプライチェーンの強化など経済安全保障分野での協力に