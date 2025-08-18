18日昼前、鹿児島市で住宅などが焼ける火事がありました。正午ごろの火災現場では、建物から激しく火が立ち上り、時折、爆発音のような大きな音が響きました。18日正午前、鹿児島市小川町の木造2階建て住宅から出火し、隣接する住宅にも延焼し、約2時間半後に消し止められましたが、出火当時、住宅にいた女性は火事に気付いて逃げ出し、無事でした。近隣住民は、当時の状況について「最初に煙が出て、それから炎が出た。ものすごい