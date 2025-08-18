【モデルプレス＝2025/08/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が18日、自身のInstagramを更新。「SUMMER SONIC 2025」に出演した際のオフショットを投稿した。【写真】aespaカリナ、美背中全開サマソニ衣装◆aespaカリナ、美しい背中あらわなステージ衣装を披露カリナはオフショットとして、背中が大きく開いたカーキ色のステージ衣装を着用した姿を披露した。振り返りポーズで美しい背中のラインがのぞ