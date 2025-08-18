前田大然はセルティックで今季も上々のスタートを切った。カップ戦初戦でシーズン初得点をあげている。専門メディアは、笑顔を見せた前田は残留するに違いないと報じた。ただ、移籍市場が閉まるまで、去就をめぐる憶測がなくなることはない。それでも、レジェンドOBのクリス・サットンは、このタイミングでセルティックが前田を手放すことなどあり得ないと強調している。サットンは地元紙『Daily Record』で「様々な噂や憶測