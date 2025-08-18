LINEヤフーは8月13日に、同社の提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」において、よりおトクかつスマートに旅行を楽しんでもらうべく、「Yahoo!トラベル」公式アプリ（iOS版、Android版）の提供を開始した。●「GoGoセール」で宿泊料金が20％以上オフ「Yahoo!トラベル」は、日本全国1万7000軒超のホテル・旅館をおトクに予約できるインターネット旅行予約サービス。予約時にクレジットカードから決済する