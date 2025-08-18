歌手の舟木一夫（80）が18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手活動について語った。18歳でデビューした舟木は、“永遠の青春スター”として今も精力的にコンサート活動を続けている。司会の黒柳徹子（92）から「若い頃はお客様が女性ばっかりだったんだけど、最近は男性も増えた？」と聞かれると、「これが実際には、デビュー当時から20パーセントぐらいは男性だった」と説明した。そして当時