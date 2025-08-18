元ＳＫＥ４８、ＡＫＢ４８のメンバーでタレントの松井珠理奈が１８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の考え方が変化したことを明かした。松井は１８日朝に「おはよう連休明けも頑張ろう！じゃなく楽しもう」と投稿。するとフォロワーから「ＳＫＥの時とかもそういう考えでしたか？」という質問が…。これに松井は「考え方が変わりました今が１番幸せです！人にも自分にも優しく」と、あくまで今の時間を大切にする