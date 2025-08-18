午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７５、値下がり銘柄数は３９１、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位にサービス、輸送用機器、情報・通信、精密機器など。値下がりで目立つのは銀行、電気・ガス、海運など。 出所：MINKABU PRESS