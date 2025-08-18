プロ野球・巨人は18日、4年目の21歳右腕・京本眞投手が横浜市内の病院で「右肘内側側副靭帯再建術」を受けたことを発表しました。京本投手は2021年ドラフトの育成7位で明豊高から巨人に入団。昨季の開幕前に支配下登録を勝ち取ると、4試合にリリーフ登板しました。プロ初登板のマウンドは2024年5月1日のヤクルト戦。村上宗隆選手らと対戦し、1イニングを三者凡退に抑える好投を見せました。オフにはオーストラリアで行われたウイン