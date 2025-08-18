既存の「プレミアムカー」車両から仕様変更も京阪電鉄は2025年8月18日（月）、3000系車両に連結している座席指定車両「プレミアムカー 」を、10月26日（日）ダイヤ改正から2両に拡大すると発表しました。【編成図】これが「プレミアムカー」2両連結のイメージです（乗車位置も）「プレミアムカー」は2017年に開始。料金は距離に応じて400〜500円です。当初は特急用車両の8000系電車のみの連結でしたが、2021年から3000系にも登場