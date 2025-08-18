海外ハッカー集団の内部チャットがＳＮＳ上に流出し、日本のセキュリティー会社が解析した結果、日本でも広く使われている会議システムを悪用し「乗っ取り」を行っていることや、日本企業も標的にしていたことなどが明らかとなった。医療機関へのサイバー攻撃による人的被害を懸念するやり取りもあり、解析した専門家は「ハッカー集団の内情が分かるのは異例で、新たな防御策に生かせる可能性がある」としている。解析したセキ