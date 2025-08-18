Ｊ１町田・黒田剛監督（５５）が１８日、町田市内で次節のＧ大阪戦（２０日、Ｇスタ）に向けた非公開練習後に取材に応じた。クラブ記録のＪ１リーグ戦７連勝＆公式戦１０連勝中と絶好調で、次戦の結果次第では４月以来の首位に立つ可能性があるが「一時的に首位になることも暫定的にはあるかもしれないけど、そんなことはどうでもよくて。最後の粘り勝ち、最後にたった一つ頂点に立っているチームになれるように。切らさずやれる