【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が出演する音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』（テレビ朝日）。このたび『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE 特別編』が、9月6日・13日に放送されることが決定した。 ■韓国4大芸能事務所のひとつ、SMエンタテインメント Mrs. GREEN APPLE若井滉斗、相席スタート山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらが“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月