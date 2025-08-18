東京・板橋区で2025年1月以降、3カ月に渡り30代男性を監禁し、暴行を加えて大けがをさせた疑いで、20代の男ら7人が逮捕された。男7人は男性を車で拉致し手錠をかけ、トランクルームに閉じ込め暴行した上、借金と保険解約を強要して約200万円を奪っていた。3カ月間男性を監禁し大けがをさせる16日、東京・板橋区の駐車場でカメラが捉えたのは、捜査員の横で家宅捜索に立ち会いながら、大きなあくびをして、パタパタとシャツを仰ぐ男