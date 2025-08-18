久本雅美、檀れい、松平健、コロッケ 松平健、檀れい、コロッケ、久本雅美が18日、都内で行われた『大逆転！戦国武将誉賑』製作発表会見に出席した。今年９月〜10月に東京・明治座、11月には大阪・新歌舞伎座で上演。会見に出席した４座長と、細川徹氏が描く奇想天外なストーリーを軸に笑いあり涙あり歌ありモノマネあり、最後はキャスト全員参加の「マツケンサンバII」で締めくくる舞台。2023年に大好評を博した『