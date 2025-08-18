上田竜也（41）が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲストとして生出演。KAT−TUN解散後の心境を語った。番組では「KAT−TUN解散して、楽屋で寂しくなる時あるっぽい」というイメージに×の札を掲げた。上田は「あんま寂しくないですね」と答えた。上田は「もともと、グループでも楽屋いるときにもあんまり干渉しない関係だったんで」と明かした。「6人のときは年代もあったんでわーわーやってましたけど